Iranul respinge ideea despăgubirilor: „Activele noastre nu sunt pradă de război”

Sursă: realitatea.net

Vice-ministrul iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, a respins ferm informațiile potrivit cărora Statele Unite ar putea utiliza active iraniene pentru a despăgubi aliați regionali afectați de război. Oficialul a susținut într-o postare pe rețeaua X că aceste fonduri nu reprezintă „nici pradă de război, nici un fond de plată pentru aliații SUA”.

Agenţia Reuters a relatat sâmbătă, citând o sursă familiarizată cu subiectul, că Statele Unite ar pune la dispoziţia aliaţilor din Golf resurse iraniene pentru a sprijini reconstrucţia şi repararea daunelor viitoare cauzate de Iran.

Statele Unite ar lua în considerare, de asemenea, utilizarea acestor resurse pentru a acoperi costurile reparaţiilor pentru daunele produse în trecut, a declarat sursa, adăugând că secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a însărcinat o echipă să evalueze costul daunelor deja provocate aliaţilor din Golf de către Iran.

În timpul conflictului, Iranul a lansat atacuri cu rachete şi drone asupra mai multor ţări din Golf, afirmând că viza interesele americane şi israeliene din regiune.

Sâmbătă, Iranul a declarat că a lansat rachete balistice asupra bazelor americane din Kuweit şi Bahrain. Armata americană a precizat că şase rachete au fost interceptate, iar a şaptea nu şi-a atins ţinta, în timp ce Kuweitul a raportat pagube materiale, dar fără victime, iar Bahrainul a îndemnat locuitorii să se adăpostească.

Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea costa regiunea până la 58 de miliarde de dolari doar în costuri de reparaţii pentru infrastructura legată de energie, potrivit unui raport al firmei de cercetare Rystad Energy din aprilie. Gharibabadi a afirmat că orice confiscare, transfer sau alocare a activelor iraniene fără consimţământul guvernului iranian ar constitui „un nou act ilicit internaţional”, dând naştere la răspunderea SUA într-un moment în care Washingtonul pretinde că urmăreşte negocierea şi înţelegerea cu Teheranul. O astfel de mişcare ar provoca, de asemenea, un „răspuns adecvat” din partea Iranului, a spus el, fără a oferi detalii.

Iranul a solicitat ca o parte din fondurile sale confiscate să fie deblocate de către SUA în cadrul unui acord pe care cele două ţări îl negociază pentru a pune capăt războiului.

Gharibabadi a afirmat că unele guverne regionale şi-au pus teritoriul şi infrastructura „în slujba agresiunii împotriva Iranului” şi, prin urmare, nu se află în poziţia de a solicita despăgubiri. El a spus că acele guverne trebuie să despăgubească integral Iranul pentru prejudiciile cauzate.

Printre cererile Teheranului pentru încetarea războiului se numără deblocarea unor active îngheţate în valoare de miliarde de dolari, precum şi ridicarea sancţiunilor impuse de SUA şi de comunitatea internaţională şi recunoaşterea influenţei sale asupra Strâmtorii Ormuz.