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Politica· 2 min citire
Lavrov, mesaj despre Ucraina și NATO după discuțiile cu emisarii lui Trump
Serghei Lavrov
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că Donald Trump a considerat închisă problema aderării Ucrainei la NATO, iar Washingtonul pornește de la această poziție în negocierile cu Moscova.
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