Marius Baciu, gata să plece de la FCSB după scandalul cu Tănase: „Nu sunt primul sau ultimul”

Marius Baciu a transmis că este pregătit să părăsească FCSB dacă situația o va impune, după perioada tensionată din cadrul echipei și plecarea lui Florin Tănase la Nicosia.
Antrenorul FCSB a lăsat să se înțeleagă faptul că nu se teme de o eventuală despărțire de club. Baciu a transmis că este conștient de presiunea existentă la o echipă precum FCSB și că, dacă patronul sau conducerea vor decide schimbarea antrenorului, își va accepta situația.
„Nu sunt primul sau ultimul”, a fost mesajul tehnicianului, care a subliniat că își asumă poziția pe care o ocupă și responsabilitatea pentru rezultatele echipei.
Ce spune despre Florin Tănase
Florin Tănase a părăsit FCSB după conflictul apărut în jurul situației sale din lot. Fotbalistul a ajuns la Omonia Nicosia, iar plecarea sa a venit după o perioadă tensionată la club.
Întrebat despre declarațiile făcute de Tănase înaintea plecării în Cipru, Baciu a refuzat să îl atace public pe fostul său jucător.
Antrenorul a precizat că Tănase este liber să își exprime opinia și că nu intenționează să comenteze fiecare declarație făcută de un fotbalist care a părăsit echipa.
Tănase și-a încheiat aventura la FCSB
Tănase a fost exclus din lot înaintea partidei cu UTA Arad, iar ulterior Gigi Becali a confirmat plecarea sa. Fotbalistul a ales să continue în Cipru, la Omonia Nicosia.
Despărțirea a venit după o serie de evenimente tensionate la baza de pregătire a FCSB. Mihai Stoica a prezentat ulterior propria versiune asupra incidentelor care au dus la excluderea lui Tănase și a lui Vali Crețu din lot.
FCSB începe o nouă etapă
Plecarea lui Tănase schimbă configurația lotului și lasă echipa fără unul dintre jucătorii care au avut un rol important în ultimele sezoane.
În același timp, Baciu trebuie să gestioneze perioada dificilă și să obțină rezultate pentru a-și păstra poziția pe banca tehnică. Antrenorul susține că își asumă această presiune și că este pregătit să accepte orice decizie va lua conducerea clubului.