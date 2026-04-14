Liderii coaliției, convocați de președintele Nicușor Dan la Cotroceni. Scaunul lui Ilie Bolojan se clatină - SURSE

Liderii Coaliției vor fi convocați la Cotroceni! Potrivit unor surse, președintele Nicușor Dan va discuta săptămâna aceasta cu liderii politici, în condițiile în care ar putea fi ultima săptămână cu Guvernul în această formulă. Deja, liderii nu își mai vorbesc și nu au mai programat nicio ședință de coaliție în așteptarea deciziei PSD, potrivit Realitatea PLUS.

Era de așteptat ca discuțiile să se intensifice în jurul deciziei pe care Partidul Social Democrat urmează să o ia la începutul săptămânii viitoare, mai exact dacă va rămâne sau nu la guvernare și, mai ales, în ce formulă.

Nicușor Dan i-a chemat pe liderii politici la Cotroceni

Consultările interne sunt aproape de final. Vineri și sâmbătă au loc ultimele ședințe din interiorul partidului, iar sâmbătă este programată și o reuniune a Biroului Politic Național. Atunci se va stabili forma exactă a întrebării care le va fi adresată tuturor social-democraților luni, în momentul în care va fi luată decizia finală.

Din informațiile care se conturează până acum, direcția pare clară. Social-democrații ar vrea să rămână la guvernare, însă nu în actuala formulă. Se discută tot mai insistent despre schimbarea premierului, acesta fiind, cel mai probabil, punctul central al deciziei de luni. În acest context, este vizat și Ilie Bolojan, căruia i s-ar putea cere să renunțe la funcție.

Decizia social-democraților, mult așteptată

Situația rămâne însă una delicată, pentru că este nevoie de negocieri, iar rolul de mediere îi revine președintelui, cel care a încercat, în această perioadă, să țină în echilibru relațiile din coaliție. De altfel, nici în această săptămână nu sunt așteptate ședințe de coaliție. Tensiunile dintre lideri sunt vizibile, iar dialogul este practic blocat, cel puțin până la anunțarea deciziei finale.