Marți vor fi vizionate înregistrările întâlnirii Bolojan–șefa CCR. Presa va fi prezentă în comisia de anchetă

Comisia de constituționalitate începe ancheta privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Elena Simina Tănăsescu. Înregistrările audio și video ar urma să fie analizate marțea viitoare, iar Mircea Abrudean este primul chemat să explice în ce condiții a avut loc discuția chiar în biroul său, conform Realitatea PLUS.
Toate înregistrările audio și video ale întâlnirii dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Elena Simina Tănăsescu, vor ajunge în Comisia pentru Constituționalitate și ar urma să fie vizionate marțea viitoare. Potrivit unor surse, presa va putea fi prezentă la ședința în care vor fi analizate imaginile și discuțiile, decizia fiind luată în Biroul Permanent.
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Ancheta parlamentară începe însă de luni, când sunt programate primele audieri. Primul chemat să dea explicații este președintele Senatului, Mircea Abrudean, în condițiile în care întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu s-a desfășurat chiar în biroul său, iar acesta susține că nu știa că discuția urma să aibă loc.
Când vor fi analizate înregistrările întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR?
La începutul săptămânii viitoare, Comisia pentru Constituționalitate se va reuni pentru prima dată în această sesiune pentru a analiza circumstanțele în care a avut loc întâlnirea dintre Elena Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan.
Toate înregistrările existente, atât audio, cât și video, ar urma să ajungă la membrii comisiei și să fie analizate. În imagini apar Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, iar vizionarea este programată pentru marțea viitoare. Potrivit unor surse, presa va fi prezentă în comisia care anchetează discuția, astfel încât analiza înregistrărilor să nu se desfășoare în spatele ușilor închise.
De ce este Mircea Abrudean primul chemat la audieri?
Primele audieri sunt programate luni, iar președintele Senatului, Mircea Abrudean, este primul care trebuie să se prezinte în fața comisiei. El urmează să explice în ce condiții biroul președintelui Senatului a fost pus la dispoziție pentru întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Elena Simina Tănăsescu.
Abrudean susține însă că nu are explicații de dat în legătură cu discuția propriu-zisă, deoarece nu a fost prezent și nici nu ar fi știut despre întâlnire.
„Nu am ce explicații să dau. Sigur că voi participa, din respect pentru colegii mei, pentru că este o comisie a Senatului și e normal să particip. Eu nu am fost prezent când a avut loc acea întâlnire. Am spus faptul că am avut o înțelegere cu premierul României de a utiliza biroul președintelui Senatului ori de câte ori are nevoie de un loc de întâlnire la Parlament. Un lucru absolut normal și firesc. Nu am de ce să dau explicații.
Știați de întâlnire?
Nu știam, pentru că nu e treaba mea să verific agenda premierului.”
De ce a provocat întâlnirea dintre Bolojan și Simina Tănăsescu un scandal?
Întâlnirea dintre Elena Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a avut loc pe 14 august și nu a fost anunțată public. Discuția s-a desfășurat cu doar câteva zile înainte ca judecătorii Curții Constituționale să se pronunțe asupra reformei ANI, lege care l-a lăsat fără mandat de primar pe Dominic Fritz.
Întâlnirea misterioasă a provocat un scandal în Justiție și a atras un val de critici din partea magistraților la adresa șefei CCR. Tocmai circumstanțele în care cei doi s-au întâlnit, momentul ales și lipsa unui anunț prealabil au ajuns acum în centrul anchetei parlamentare.
Cum a reacționat Ilie Bolojan după apariția informațiilor despre întâlnire?
Ilie Bolojan a venit cu o reacție după trei zile de la izbucnirea scandalului și a respins criticile privind întâlnirea cu șefa CCR. Premierul demis a susținut că situația este exagerată și că, atunci când ocupi o funcție publică, întâlnirile cu reprezentanții unor instituții sunt firești.
„Se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem în acest caz, se încearcă această schemă. Când ai funcție publică, evident ai întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor, companiilor, ca să rezolvi probleme.”
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Bolojan a comparat situația și cu întâlnirile pe care le avea în perioada în care activa la nivel local, susținând că simplul fapt că discuți cu reprezentanții unor instituții nu înseamnă că intervii în activitatea lor.
„Când eram la Consiliul Județean, aveam întâlniri cu cei de la parchete. Asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele sau dosarele. Așa este și în astfel de cazuri. Mai mult nu are rost să vă spun.”
Ce va stabili Comisia pentru Constituționalitate după anchetă?
Comisia de anchetă va fi formată din 13 membri, cu respectarea formulei politice a Camerei. Membrii acesteia vor analiza circumstanțele întâlnirii, vor audia persoanele implicate și vor putea verifica înregistrările audio și video existente.
Concluziile anchetei parlamentare realizate de Comisia pentru Constituționalitate vor fi cuprinse într-un raport. Documentul trebuie prezentat Biroului Permanent în termen de 14 zile.