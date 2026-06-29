Negocieri SUA - Rusia la Moscova? Anunțul de ultimă oră al lui Vladimir Putin

Relațiile tensionate dintre Washington și Moscova ar putea intra într-o nouă fază de negocieri. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, mizează pe o reluare rapidă a contactelor diplomatice cu SUA, condiționată însă de încheierea prealabilă a consultărilor legate de dosarul Iranului.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat jurnalistului rus Pavel Zarubin, fiind ulterior intens mediatizate de agențiile de presă rusești și preluate de publicații internaționale precum Kyiv Post. Liderul de la Kremlin a ținut să sublinieze că Moscova rămâne deschisă continuării dialogului diplomatic cu Washingtonul, însă a condiționat succesul acestuia de evoluțiile negocierilor internaționale privind Iranul și de contextul geopolitic actual.
Dosarul iranian, puntea de legătură între Moscova și Washington
În cadrul interviului, Vladimir Putin a detaliat modul în care evoluția din Orientul Mijlociu influențează direct dialogul cu Statele Unite. Liderul rus a explicat că se așteaptă ca, imediat după încheierea fazei active a discuțiilor dintre SUA și Iran — care au convenit recent să oprească atacurile și se întâlnesc în Qatar pentru negocieri privind Strâmtoarea Ormuz —, reprezentanți ai administrației americane să ajungă la Moscova pentru noi runde de consultări.
„Suntem pregătiți să continuăm negocierile și să discutăm toate detaliile”, a afirmat președintele rus, sugerând existența unui canal de comunicare deja testat și funcțional între cele două superputeri.
Atacurile asupra infrastructurii, privite ca război informațional
În același context, președintele rus a abordat și subiectul sensibil al atacurilor recente asupra infrastructurii civile, pe care le-a plasat în sfera confruntării hibride. Potrivit lui Vladimir Putin, aceste acțiuni depășesc miza strict militară, fiind mai degrabă parte dintr-o „operațiune de informare” complexă, menită să destabilizeze percepția publică din Federația Rusă. Liderul de la Kremlin a susținut că obiectivul strategic al acestor atacuri ar fi generarea de panică, incertitudine și slăbirea coeziunii sociale interne.
Presiunile externe și ecoul declarațiilor lui Donald Trump
Analizând dinamica conflictului geopolitic general, Vladimir Putin a afirmat că presiunile venite din exterior au un scop precis: modificarea raportului de forțe de pe front pentru a dicta condițiile în care ar putea avea loc eventuale negocieri de pace.
Discuțiile la nivel înalt rămân extrem de tensionate, fiind influențate inclusiv de semnalele politice transmise recent de fostul președinte american Donald Trump, în special în marja summitului G7 din Franța, unde liderii internaționali au reanalizat necesitatea urgentă a unui acord privind conflictul din Ucraina.