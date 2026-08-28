Nicușor Dan a promulgat legile necesare pentru PNRR. România are termen-limită 31 august

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 aug. 2026, 18:50

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 28 august 2026, mai multe acte normative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate de România prin PNRR, cu doar câteva zile înainte de termenul-limită de 31 august.

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