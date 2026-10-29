Proiectul Legii avocaturii: se elimină obligativitatea avocatului pentru contracte

Publicat 29 oct. 2026, 16:46 Sursă g4media

Proiectul de modificare a Legii avocaturii va fi depus la Senat fără prevederile care obligau avocații să redacteze anumite contracte, după ce inițiatorii au constatat rezistența din partea altor profesioniști și a mediului de afaceri.

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