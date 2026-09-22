Putin și Erdogan au discutat despre oprirea atacurilor asupra navelor din Marea Neagră

Turcia încearcă să obțină un acord care să contribuie la protejarea navelor comerciale din Marea Neagră, în contextul intensificării atacurilor asupra transportului maritim din regiune.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că subiectul a fost abordat în discuțiile recente dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său turc Recep Tayyip Erdogan. Potrivit acestuia, inițiativa Ankarei a fost discutată în cadrul întâlnirii celor doi lideri la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, desfășurat la Bișkek, și a făcut ulterior obiectul unor schimburi diplomatice.
Propunerea Turciei urmărește oprirea atacurilor asupra navelor care navighează în Marea Neagră și îmbunătățirea condițiilor pentru transportul comercial, inclusiv pentru exporturile de cereale.
Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat anterior că Ankara a transmis atât Moscovei, cât și Kievului o propunere privind încetarea atacurilor asupra navelor. Oficialul turc a precizat că Turcia a primit răspunsuri din partea ambelor țări, însă pozițiile acestora rămân dificil de conciliat.
Kremlinul susține, în schimb, că situația transporturilor de cereale prin Marea Neagră s-a complicat ca urmare a acțiunilor Ucrainei. Moscova afirmă că în ultimele luni au fost vizate nave rusești și infrastructuri portuare și de export.
Problema securității maritime a devenit tot mai importantă pentru Turcia, care încearcă să limiteze riscurile pentru navigația comercială și să mențină fluxurile de mărfuri prin Marea Neagră. Ankara a susținut anterior ideea unui mecanism care să permită protejarea transporturilor comerciale și reluarea unor formule de cooperare privind exporturile de cereale.
Deocamdată, nu există un acord final între Rusia și Ucraina privind oprirea atacurilor asupra navelor comerciale, iar negocierile diplomatice continuă.