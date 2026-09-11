Raed Arafat, inculpat într-un dosar de contrabandă cu un elicopter SMURD. Ce le-a spus procurorilor

Raed Arafat a fost pus oficial sub acuzare în dosarul privind introducerea în România a unui elicopter SMURD fără îndeplinirea formalităților vamale. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență respinge acuzațiile și susține că nu a avut nicio implicare în presupusa contrabandă.
Raed Arafat s-a prezentat vineri la Parchetul Militar, unde procurorii i-au comunicat schimbarea calității procesuale din suspect în inculpat. „Am fost înștiințat că am calitatea de inculpat în dosarul de contrabandă”, a declarat șeful DSU la ieșirea din sediul Parchetului Militar.
Arafat este cercetat alături de alte 16 persoane într-un dosar care vizează modul în care un elicopter a fost introdus în România în 2017, după ce un alt aparat SMURD s-a prăbușit în Republica Moldova.
Prejudiciul calculat de procurori
Potrivit anchetatorilor, elicopterul primit de Inspectoratul General de Aviație ca despăgubire ar fi fost introdus în România fără efectuarea formalităților vamale.
Procurorii susțin că această situație ar fi dus la producerea unui prejudiciu bugetar reprezentând TVA datorată în vamă, estimat la peste 4,4 milioane de lei.
Ancheta urmărește stabilirea responsabilităților fiecărei persoane implicate în operațiunea prin care aeronava a ajuns în România și a fost ulterior utilizată în cadrul serviciilor de intervenție.
Raed Arafat respinge acuzațiile
Șeful DSU susține că nu a facilitat în niciun fel introducerea ilegală a elicopterului în țară și consideră că includerea sa în dosar este nejustificată.
„Eu sunt foarte liniștit, eu n-am facilitat nicio contrabandă, niciodată în viața mea”, a afirmat Arafat.
El a explicat că decizia privind primirea elicopterului a fost luată în contextul despăgubirii pentru aeronava distrusă în accident și susține că instituțiile implicate aveau documente potrivit cărora nu era necesară plata TVA.
„Este aproape hilar să mă acuzi de contrabandă cu elicoptere”, a mai transmis șeful DSU.
Dosarul vizează 17 persoane
Ancheta penală a fost deschisă pentru fapte de contrabandă, în formele prevăzute de lege, iar Raed Arafat este cercetat pentru presupusă complicitate.
Șeful DSU a acuzat anterior că ancheta reprezintă o campanie de discreditare și a susținut că procurorii nu au prezentat elemente concrete care să demonstreze implicarea sa.
Cercetările continuă, iar calitatea de inculpat nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Raed Arafat beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței.