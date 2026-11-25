Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 nov. 2026, 08:53

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a vorbit la Realitatea PLUS despre un plan energetic până în 2030, bazat pe cel puțin trei mari producători care să combine mai multe surse de energie. Printre propuneri se numără investițiile în regenerabile cu stocare, un program pentru scoaterea consumatorilor vulnerabili din sărăcie energetică și o decizie privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești.

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