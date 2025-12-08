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Politica· 2 min citire
Sfidare totală sau strategie? Premierul Bolojan a ignorat moțiunea de cenzură, iar George Simion a făcut show în Parlament: „Pasăm mingea la PSD”
Sfidare totală sau strategie? Premierul Bolojan a ignorat moțiunea de cenzură, iar George Simion a făcut show în Parlament: „Pasăm mingea la PSD”
Premierul Ilie Bolojan a ales să nu se prezinte luni în fața parlamentarilor pentru citirea moțiunii de cenzură
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