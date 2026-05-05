Sorin Grindeanu: Cred că Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia AZI, după scorul zdrobitor împotriva sa

Scris de Daniel Onescu Publicat: 5 mai 2026, 17:09

Liderul PSD Sorin Grindeanu consideră că Ilie Bolojan nu mai poate amâna retragerea din funcția de premier, după scorul covârșitor cu care a trecut moțiunea de cenzură care îl viza. Declarația a fost făcută în exclusivitate pentru Realitatea Plus.

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