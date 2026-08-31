Bolojan: Final de PNRR. La sănătate am început cu un buget de peste 2 miliarde de euro și am ajuns la puțin peste un miliard

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, la inaugurarea noului Centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, că suntem la finalul programului PNRR, care în domeniul sănătății a avut inițial un buget de peste 2 miliarde de lei și, prin reduceri succesive, s-a ajuns la puțin peste un miliard de euro.
'Marcăm astăzi la Târgu Mureș două aspecte importante pentru medicina din România: în primul rând, recepția acestui centru de chirurgie cardiovasculară și marcăm și închiderea programului PNRR pe domeniul de Sănătate și pe celelalte domenii, astăzi fiind ultima zi a acestui program. Unul din proiectele finanțate din fonduri europene pe care le-a primit România fiind și acest centru pe care îl veți folosi dumneavoastră în Târgu Mureș', a spus Ilie Bolojan, citat de Agerpres.
Prim-ministrul a precizat că trebuie învățate lecții din programul PNRR și a vorbit despre investițiile din sănătate.
'Este un final de program PNRR. Și aici trebuie să tragem niște lecții pentru noi, nu neapărat pentru zona de sănătate, dar gândiți-vă că la sănătate am început cu un buget din PNRR de peste două miliarde de euro și, prin reduceri succesive, am ajuns la puțin peste un miliard de euro, ceea ce înseamnă că banii nu s-au pierdut, dar banii au plecat către alte domenii unde au putut fi consumați. Și asta înseamnă că de la 19 spitale, după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic opt, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări sau din fondurile europene de coeziune sau din bugetele naționale', a afirmat Bolojan.
Conform acestuia, au fost ani de întârziere, 'ani pierduți'.
Totodată, premierul interimar a vorbit despre necesitatea simplificării procedurilor de achiziție și parteneriate cu autoritățile locale.
'Asta înseamnă niște ani de întârziere, niște ani în care pacienți din toată țara, medici, profesioniști din sănătate nu au condiții la fel de bune (...). Și sunt niște ani pe care i-am pierdut practic. Și aici e vorba de a lua decizii strategice cu rapiditate, întotdeauna. Aici este vorba de a simplifica proceduri de licitație, de a simplifica proceduri de autorizare, de a avea profesioniști care administrează astfel de proiecte, de a face parteneriate cu autoritățile locale pentru că, peste tot unde s-a făcut asta avem rezultate, iar acolo unde, din păcate, am întârziat aceste proiecte, așa cum am spus, nu le vedem astăzi, ci le vom vedea din alte resurse în anii următori', a explicat Bolojan.
Efort pe final
Acesta a spus că, pentru a fi finalizate proiectele prin PNRR, a fost nevoie de un efort important în această perioadă, 's-a tras tare pe ultima sută de metri'.
'Și în această perioadă am reușit să deblocăm finanțări, să reașezăm linii de credite, să trecem peste aspectele birocratice Și le mulțumesc tuturor celor care, pe ultima sută de metri, au făcut posibil acest lucru', a adăugat Ilie Bolojan.
Premierul interimar a mai spus că a venit la inaugurarea noului Centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș în semn de respect pentru ceea ce înseamnă acest oraș pentru medicina românească și pentru România.
'În primul rând, în semn de respect pentru școala de medicină de aici, pentru miile de studenți care au fost pregătiți de-a lungul anilor și care tratează pacienții în toată România și de care beneficiază miile de oameni cu probleme de sănătate. De asemenea, sunt aici în semn de respect pentru elita medicală din Târgu Mureș, pentru oameni care, atunci când ai probleme grave, în Transilvania, știi că poți să-i apelezi, știi că poți să vii aici și să beneficiezi de servicii medicale de cea mai bună calitate, Târgu Mureșul fiind unul dintre cele mai importante centre medicale de elită din România și am tot respectul pentru profesioniștii de aici. Sunt aici în semn de respect pentru comunitatea locală, pentru această comunitate importantă, multietnică, multiconfesională', a mai spus Ilie Bolojan.