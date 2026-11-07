Ministerul Sănătății vrea să limiteze la 8 ani mandatele directorilor din instituțiile subordonate
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății
Ministerul Sănătății propune limitarea la maximum 8 ani a mandatelor directorilor din instituțiile subordonate. Vor fi introduse concursuri și evaluări anuale.
Ministerul Sănătății pregătește modificări importante privind conducerea instituțiilor publice din sistemul sanitar. Alexandru Rogobete a anunțat un proiect de ordonanță prin care perioada în care o persoană poate ocupa o funcție de conducere în anumite instituții aflate în subordinea ministerului ar urma să fie limitată la maximum opt ani.
Inițiativa urmărește să schimbe modul în care sunt conduse instituțiile sanitare fără paturi și să introducă reguli mai stricte privind selecția, evaluarea și responsabilitatea managerilor.
Ministrul Sănătății susține că este nevoie de un sistem bazat pe competență și rezultate, în condițiile în care există încă instituții publice în care aceleași persoane ocupă funcții de conducere perioade foarte lungi.
Alexandru Rogobete: Funcțiile de conducere nu trebuie ocupate pe viață
Ministrul Sănătății a criticat situațiile în care conducerea unor instituții medicale este asigurată de aceleași persoane timp îndelungat, fără mecanisme suficient de eficiente de evaluare a performanței.
„Deşi suntem în anul 2026, sistemul medical are încă instituţii în care funcţiile de conducere sunt ocupate pe viaţă. Nu pot să accept aşa ceva!”, a transmis Alexandru Rogobete.
Oficialul a precizat că proiectul de ordonanță a fost pus în transparență decizională și urmărește introducerea unor reguli clare pentru managementul instituțiilor publice cu profil sanitar, fără paturi, aflate în coordonarea Ministerului Sănătății.
Potrivit ministrului, obiectivul este ca activitatea directorilor să poată fi evaluată periodic, iar persoanele care nu își îndeplinesc responsabilitățile să poată fi înlocuite în condițiile legii.
Mandate de patru ani și maximum opt ani la conducerea instituțiilor
Una dintre principalele prevederi ale proiectului vizează durata exercitării funcțiilor de conducere.
Conducătorii instituțiilor vizate ar urma să fie selectați prin concurs și să încheie contracte de management pentru o perioadă de patru ani.
Perioada totală în care aceeași persoană poate ocupa o funcție de conducere ar urma să fie limitată la maximum opt ani.
Astfel, ministerul urmărește să evite situațiile în care funcțiile manageriale sunt ocupate pe termen nelimitat și să ofere posibilitatea unor noi specialiști cu experiență să preia responsabilitățile de conducere.
Contractele de management vor include indicatori de performanță, iar activitatea directorilor va fi evaluată anual.
În situațiile în care obiectivele asumate nu sunt îndeplinite sau sunt constatate deficiențe manageriale, contractele vor putea fi reziliate în condițiile prevăzute de lege.
Ce instituții medicale vor fi vizate de noile reguli
Proiectul Ministerului Sănătății se adresează instituțiilor publice cu statut sanitar, fără paturi, aflate în subordinea ministerului.
Printre structurile vizate se numără:
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP);
Institutul Național de Transfuzie Sanguină;
Agenția Națională de Transplant;
alte instituții publice cu atribuții importante în domeniul sănătății.
Aceste structuri au responsabilități esențiale pentru funcționarea sistemului medical, de la supravegherea sănătății publice și gestionarea rezervelor de sânge până la coordonarea activităților din domeniul transplantului.
Prin noile reguli, Ministerul Sănătății urmărește să introducă standarde unitare de management și să consolideze responsabilitatea persoanelor aflate la conducerea acestor instituții.
Evaluarea directorilor va avea la bază indicatori de performanță
O altă componentă importantă a proiectului este introducerea unor criterii clare pentru evaluarea activității manageriale.
Directorii nu vor mai fi evaluați doar în funcție de îndeplinirea formală a atribuțiilor, ci și în raport cu rezultatele și obiectivele stabilite prin contractele de management.
Evaluarea anuală va permite identificarea problemelor administrative și intervenția în cazul în care conducerea unei instituții nu obține rezultatele asumate.
Ministrul Alexandru Rogobete consideră că performanța trebuie să reprezinte criteriul principal în menținerea unei persoane într-o funcție de conducere.
Ministerul Sănătății pregătește și alte modificări pentru sistemul medical
Proiectul de ordonanță include și alte măsuri care vizează personalul medical și organizarea activității din sistemul sanitar.
Printre acestea se numără simplificarea procedurii de recunoaștere în România a diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist obținute în Marea Britanie.
De asemenea, ministerul propune extinderea posibilității de desemnare a coordonatorilor de pregătire pentru medicii rezidenți, inclusiv prin includerea unor cadre didactice care ocupă funcții de șefi de secție în spitale.
Sunt vizate și specialitățile medicale deficitare, unde există situații în care pregătirea rezidenților este asigurată de un singur coordonator la nivel național.
O altă măsură urmărește simplificarea angajării medicilor care au finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu au promovat încă examenul de medic specialist, cu respectarea condițiilor legale.
Potrivit ministrului, aceste modificări ar putea contribui la reducerea presiunii asupra personalului medical și la o organizare mai eficientă a instituțiilor sanitare.
Când ar putea intra în vigoare noile reguli
Proiectul de ordonanță a fost pus în transparență decizională de Ministerul Sănătății, ceea ce înseamnă că măsurile propuse se află în etapa de consultare publică.
Pentru a deveni aplicabile, prevederile trebuie să parcurgă procedura legislativă și să fie adoptate și publicate conform legii.
Dacă proiectul va fi aprobat în forma propusă, conducerea instituțiilor sanitare vizate va funcționa după reguli noi, bazate pe concursuri, contracte de management cu durată determinată și evaluarea periodică a rezultatelor.
Inițiativa reprezintă o schimbare importantă pentru sistemul medical românesc, unde Ministerul Sănătății urmărește să înlocuiască formulele de conducere fără o limită clară de timp cu un mecanism bazat pe performanță și responsabilitate managerială.
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