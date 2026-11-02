Trei medalii pentru luptătorii de la CSS Târgoviște la Cupa României U15!

Trei medalii de bronz și un loc 4 pentru luptătorii de la CSS Târgoviște la Cupa României U15, competiție desfășurată la Călărași.
Rezultate foarte bune pentru tinerii luptători de la Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, care au participat la Cupa României U15, competiție desfășurată în acest weekend la Călărași. Sportivii pregătiți de antrenorii Georgiana și Marin Filip au încheiat întrecerea cu trei medalii de bronz și o clasare pe locul al patrulea.
Performanțele obținute confirmă munca depusă la antrenamente și potențialul noii generații de luptători din Târgoviște.
Elisa Radu, Filip Mușescu și Ianis Petrescu au câștigat medaliile de bronz
Trei reprezentanți ai CSS Târgoviște au reușit să urce pe podiumul Cupei României U15, după evoluții apreciate în cadrul competiției de la Călărași.
Medaliile de bronz au fost obținute de:
Elisa Radu – locul al treilea la categoria 54 kg;
Filip Mușescu – locul al treilea la categoria 52 kg;
Ianis Petrescu – locul al treilea la categoria 85 kg.
Un rezultat bun a obținut și Damian Stănescu, care a terminat competiția pe locul al patrulea, la categoria 75 kg, fiind foarte aproape de o medalie.
Competiție solicitantă pentru sportivii din Târgoviște
Cupa României U15 a reprezentat o provocare importantă pentru participanți, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Confruntările intense au solicitat pregătirea, rezistența și capacitatea de concentrare a tinerilor sportivi.
Rezultatele delegației târgoviștene sunt rodul unui efort susținut, al disciplinei și al muncii desfășurate sub îndrumarea antrenorilor Georgiana și Marin Filip.
Cele trei medalii de bronz și locul al patrulea obținut la Călărași reprezintă un bilanț încurajator pentru CSS Târgoviște și o confirmare a potențialului tinerilor luptători care reprezintă clubul în competițiile naționale.