Ministrul Sănătăţii, după deblocarea celor 22 de posturi de asistenţi la Spitalul Marie Curie:”Nu rezolvă problema majoră cu care se confruntă sistemul”

Publicat 23 iul. 2026, 14:47 Sursă Realitatea.Net

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat joi că deblocarea celor 22 de posturi de asistenți medicali pentru Spitalul „Marie Curie” reprezintă doar o soluție limitată și nu rezolvă problema structurală a lipsei de personal din sistemul sanitar.

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