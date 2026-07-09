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Accident grav pe DN 61, în Dâmbovița! Patru persoane, printre care doi copii de 3 și 7 ani, au ajuns la spital

Foto: Arhiva

Foto: Arhiva

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 9 iul. 2026, 18:41

Un accident rutier produs joi după-amiază pe Drumul Național 61, în județul Dâmbovița, s-a soldat cu patru victime, inclusiv doi copii. În coliziune au fost implicate trei autovehicule, iar toate persoanele rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului.

Trei autovehicule implicate într-un accident pe DN 61

Evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 15:15, pe DN 61, la kilometrul 74, în localitatea Ionești, județul Dâmbovița.

Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, un tânăr de 18 ani, din comuna Petrești, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie în vârstă de 58 de ani, din orașul Găești.

În urma impactului, autoturismul acesteia a fost proiectat într-o altă mașină, condusă de un bărbat de 31 de ani.

Doi copii au fost răniți în urma impactului

În cel de-al treilea autoturism se mai aflau o femeie de 33 de ani și doi copii, în vârstă de 7 și 3 ani.

În total, patru persoane au fost rănite în urma accidentului, printre victime numărându-se și cei doi minori.

La fața locului au intervenit echipaje de salvare, care au acordat primul ajutor victimelor, acestea fiind ulterior transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Șoferii nu consumaseră alcool

Polițiștii au testat cu aparatul etilotest toți cei trei conducători auto implicați în accident, iar rezultatele au indicat că niciunul nu consumase băuturi alcoolice înainte de producerea coliziunii.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul de pe DN 61.

Dosarul este instrumentat de polițiștii rutieri, care urmează să stabilească responsabilitatea fiecărui participant la trafic în producerea evenimentului.

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