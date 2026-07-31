ANM a emis cod galben și cod portocaliu de caniculă. Temperaturile urcă până la 38 de grade, iar nopțile devin tropicale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de caniculă pentru perioada 31 iulie, ora 10 – 1 august, ora 10, pe fondul unui val de căldură care se extinde și se intensifică în mare parte din țară. Meteorologii avertizează că temperaturile vor atinge valori foarte ridicate, disconfortul termic va fi accentuat, iar în multe zone nopțile vor deveni tropicale.
Cod galben în nord-vestul, centrul și sud-vestul țării
Sub cod galben se află nordul Crișanei, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei.
Vineri, temperaturile maxime vor fi în general între 33 și 35 de grade, însă în nordul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, sud-vestul Olteniei și sudul Banatului se vor atinge 36–37 de grade. În aceste zone va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe arii restrânse, minimele nocturne vor coborî doar până la 20–22 de grade, ceea ce înseamnă o noapte tropicală.
Cod portocaliu pentru Bihor, Arad și Timiș
ANM a emis și cod portocaliu pentru județele Bihor, Arad și Timiș, unde canicula va fi mai severă. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele ITU va depăși pragul critic, iar nopțile vor rămâne foarte calde, cu minime între 20 și 24 de grade.
Valul de căldură se extinde până la începutul lunii august
Meteorologii au emis și o informare meteorologică valabilă până la 3 august, ora 10, care anunță extinderea treptată a valului de căldură în aproape toată țara. Canicula va afecta Banatul, Crișana și Oltenia, iar de vineri se va extinde în Maramureș, Transilvania și local în celelalte regiuni.
Maximele vor ajunge frecvent la 33–37 de grade, iar în Câmpia de Vest, în zilele de sâmbătă și duminică, sunt estimate valori de 38–39 de grade. În vestul țării și pe litoral, nopțile tropicale vor deveni tot mai frecvente.
Avertizare și pentru ziua de joi
Până vineri dimineață rămâne în vigoare un cod galben pentru județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde temperaturile maxime vor fi de 33–37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest și în vestul și sudul Olteniei.
Canicula va continua și săptămâna viitoare
ANM precizează că valul de căldură va persista și în perioada 3–9 august, când se va intensifica și mai mult. Vremea va deveni caniculară pe arii extinse, iar disconfortul termic se va accentua în majoritatea regiunilor țării.
Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul adecvat de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber.