Calendarul târgurilor de Crăciun din România și Europa pentru iarna 2026

Târgurile de Crăciun din Europa se deschid începând cu 6 noiembrie 2026, la Viena. În România, primele inaugurări au loc pe 13 noiembrie, la Sibiu și Craiova, urmate de București și Timișoara.
Sezonul târgurilor de Crăciun din Europa începe pe 6 noiembrie 2026, odată cu deschiderea evenimentelor de la Palatul Schönbrunn și din Stephansplatz, în Viena. Potrivit Austria.info, târgul de la Schönbrunn va rămâne deschis până pe 6 ianuarie 2027, în timp cel din piața Catedralei Sfântul Ștefan se va încheia pe 26 decembrie 2026.
În aceeași zi, 13 noiembrie, se deschid și alte cinci târguri vienezene: Rathausplatz (în fața Primăriei), Spittelberg, Karlsplatz, Am Hof și Schwarzenbergplatz. Primele patru vor funcționa până pe 23 decembrie, iar cel din Schwarzenbergplatz până pe 26 decembrie.
În România
La Sibiu, ediția din 2026 va avea loc în Piața Mare, între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027. Accesul este gratuit, iar organizatorii anunță o roată panoramică, un patinoar și ateliere pentru copii.
Tot pe 13 noiembrie începe și târgul de Crăciun de la Craiova, care se va desfășura în zona centrală a municipiului până pe 3 ianuarie 2027. Tema evenimentului este „Tărâmul elfilor”, conform anunțului Primăriei privind înscrierea comercianților și artizanilor.
În Capitală, târgul din Piața Constituției va fi deschis în perioada 27 noiembrie - 27 decembrie 2026, conform ARCUB. Intrarea este liberă, iar programul include concerte, spectacole și activități pentru copii. Printre atracții se numără Căsuța lui Moș Crăciun, o roată panoramică, un carusel, căsuțe cu produse ale meșterilor locali și o zonă gastronomică.
La Timișoara, festivitățile sunt programate între 29 noiembrie 2026 și 7 ianuarie 2027. Conform regulamentului publicat de Casa de Cultură a Municipiului, evenimentele se vor desfășura în trei amplasamente din centrul orașului: Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central.
Alte orașe europene
La Strasbourg, târgul de Crăciun se deschide pe 27 noiembrie 2026, potrivit platformei oficiale „Strasbourg Capitale de Noël”. Anunțul confirmă data inaugurării, fără a preciza pentru moment întregul interval de desfășurare.
În aceeași zi începe și Christkindlesmarkt din Nürnberg. Târgul din orașul german va rămâne deschis până pe 24 decembrie 2026, conform calendarului publicat pe site-ul oficial al evenimentului.
În Praga, târgurile de Crăciun din Piața Orașului Vechi și Piața Wenceslas se vor desfășura între 28 noiembrie 2026 și 6 ianuarie 2027, potrivit calendarului Prague City Tourism. Alte două amplasamente primesc vizitatori mai devreme: târgul din Piața Păcii („náměstí Míru”) se deschide pe 20 noiembrie, iar cel din Piața Republicii („náměstí Republiky”) pe 25 noiembrie. Spre deosebire de evenimentele din centrul vechi, acestea se încheie pe 24 decembrie.