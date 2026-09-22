Călin Georgescu a ieșit de la Tribunal și s-a adresat susținătorilor: „Dumnezeu este mare”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 sept. 2026, 19:32

Călin Georgescu a transmis un mesaj scurt susținătorilor săi după ce a părăsit Tribunalul București, unde judecătorul a respins cererea DIICOT de arestare preventivă.

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