Carantină de 30 de zile în toată țara. Transporturile de oi și capre, blocate după apariția unui nou focar

Publicat 8 iul. 2026, 15:24 Sursă realitatea.net

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță instituirea unei perioade de carantină de 30 de zile la nivel național, pentru izolarea și combaterea Pestei Rumegătoarelor Mici și a Pestei Porcine Africane. Măsura vizează, în principal, ovinele și caprinele, după confirmarea unor cazuri de boală într-o exploatație din județul Mureș.

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