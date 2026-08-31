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Cât te costă să-ți trimiți copilul la școală în acest an. Rechizitele s-au scumpit cu până la 12%

Rechizite școlare

Rechizite școlare

Scris deStoica Marian
Publicat31 aug. 2026, 13:36
Sursărealitatea.net

Luni, 7 septembrie, elevii revin în bănci, iar părinții au intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile celor mici pentru școală.

Rechizitele școlare s-au scumpit, în ultimul an, cu până la 12%, arată cele mai noi date ale Institutului Național de Statistică (INS), potrivit Edupedu.ro.

Sunt scumpiri de 12% la blocurile de desen și la cărți, iar caietele s-au scumpit și ele cu peste 11%. Procentele se traduc în scumpiri care pornesc de la 5 lei și ajung la 15 lei.

Creșterea de 12% la rechizite vine după o creștere de 10,67% înregistrată în anul anterior. Astfel, între iulie 2025 și iulie 2026, creșterile cele mai mari de preț, calculate pe baza indicelui prețurilor de consum, s-au înregistrat la următoarele rechizite:

  • Caiet desen (mic) – 12,43%

  • Bloc desen (mare) – 12,40%

  • Cărți școlare – 12,03%

  • Penar PVC – 11,10%

  • Caiet matematică și dictando (80-100 file) – 10,93%

  • Caiet începători (tip I și II) – 11,18%

  • Ghiozdan școlar din poliester, cu fermoar și bretele ajustabile – 10,13%

  • Creșteri de peste 7% s-au înregistrat la următoarele categorii de rechizite:

    • caiet biologie;

    • linie de plastic;

    • patroane pentru stilou;

    • gumă de șters;

    • caiet matematică și dictando (48 de file);

    • pix plastic, cu mină;

    • creion HB;

    • acuarele 12 culori,

    • caiet muzică;

    • plastilină (6 culori);

    • caiet studențesc (80-100 file);

    • carioca (6 culori) cu vârf subțire.

    Cele mai mici creșteri s-au înregistrat la: top hârtie copiator (0,86%), marker set 4-6 culori (3,64%), creioane colorate (4,33%).

Concret, pentru șase caiete, dintre care trei dictando, trei de matematică, un stilou, un penar echipat complet și un ghiozdan, un părinte trebuie să scoată din buzunar peste 300 de lei.

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