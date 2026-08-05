Cod roșu de caniculă. Restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj în mai multe județe

Din cauza temperaturilor extreme și a disconfortului termic foarte ridicat, autoritățile au impus reguli stricte de trafic pentru ziua de miercuri, 5 august. Măsura are rolul de a proteja infrastructura rutieră și de a preveni incidentele în trafic pe fondul căldurii excesive.

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