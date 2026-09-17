Dunărea a ajuns la mai puțin de jumătate din debitul normal pentru septembrie. Cinci localități au restricții la apă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 sept. 2026, 15:07

Debitul Dunării a coborât la 1.500 de metri cubi pe secundă la intrarea în România, la Baziaș, în condițiile în care media multianuală pentru luna septembrie este de 3.800 mc/s.

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