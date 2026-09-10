Șumudică, reacție după ce a fost anunțat drept viitorul antrenor al FCSB: „Nu știu ce se va întâmpla”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 17:44

Marius Șumudică a reacționat după ce numele său a fost indicat drept posibil înlocuitor al lui Marius Baciu pe banca FCSB. Antrenorul lui CFR Cluj spune că un eventual interes al lui Gigi Becali îl bucură, dar subliniază că în acest moment are contract cu formația din Gruia.

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