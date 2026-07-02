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Furtunile pun România în alertă! IGSU le recomandă oamenilor să evite deplasările și activitățile în aer liber

Recomandări IGSU

Recomandări IGSU

Scris deStoica Marian
Publicat2 iul. 2026, 10:42
Sursărealitatea.net

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le recomandă cetățenilor să evite deplasările și activitățile în aer liber, în condițiile în care întreaga țară se află joi sub avertizări meteorologice de vreme severă emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Cod galben de furtuni în toată țara

Potrivit mesajului transmis de reprezentanții IGSU joi dimineață, pe Facebook, în intervalul joi, ora 10:00 – vineri, ora 10:00, este în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ, vijelii și grindină.

Autoritățile atrag atenția că fenomenele prognozate pot pune în pericol siguranța populației și îi îndeamnă pe oameni să respecte măsurile de prevenire.

Recomandările IGSU pentru populație

În contextul avertizărilor meteo, IGSU le recomandă cetățenilor:

  • să amâne activitățile desfășurate în aer liber, în special lucrările în spații deschise sau la înălțime;

  • să curețe șanțurile și rigolele pentru a facilita scurgerea apei provenite din precipitații;

  • să nu încerce traversarea cursurilor de apă și să evite apropierea de maluri dacă debitele cresc;

  • să închidă ferestrele locuințelor și să fixeze obiectele aflate în exterior, pentru a preveni accidentele provocate de vântul puternic;

  • să evite zonele în care există copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care pot fi doborâte de rafale.

Unde pot fi consultate informațiile oficiale

Reprezentanții IGSU recomandă populației să consulte platforma Fii Pregătit și aplicația mobilă DSU, unde sunt disponibile informații despre modul de acțiune înainte, în timpul și după producerea unei situații de urgență.

De asemenea, autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să urmărească avertizările actualizate emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru a afla evoluția fenomenelor și zonele afectate.

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