Iarna revine în forță: România, sub asediul unui ciclon mediteranean. Viscol, polei și ger de -12 grade

România, sub asediul unui ciclon mediteranean. Viscol, polei și ger de -12 grade

După câteva ore de vreme mai blândă și apariții izolate ale soarelui, meteorologii anunță o nouă rundă de fenomene severe. Începând din această noapte, un ciclon mediteranean va traversa România, aducând precipitații abundente, intensificări ale vântului și o scădere accentuată a temperaturilor.

Inițial, ploile vor apărea în regiunile Banat și Crișana, urmând ca frontul de precipitații să se extindă treptat în mare parte a țării. Pe măsură ce temperaturile vor coborî, ploaia se va transforma în lapoviță și ninsoare, iar riscul de polei și ghețuș va crește semnificativ.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, minimele vor coborî între -12 și -2 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind așteptate în nordul Moldovei. În mai multe zone se va depune un strat de zăpadă cuprins între 5 și 15 centimetri, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră.

În București, vremea se va deteriora treptat. Vineri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, însă spre seară se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu rafale de până la 40–55 km/h, accentuând senzația de frig.

Ninsorile vor continua și pe parcursul zilei de sâmbătă, când temperaturile vor rămâne negative, iar condițiile meteo vor fi deosebit de dificile. Autoritățile recomandă prudență în trafic și pregătirea pentru episoade de viscol și carosabil alunecos, mai ales în zonele afectate de depuneri consistente de zăpadă.