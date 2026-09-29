Identitatea unui bărbat decedat, folosită pentru 122 de transporturi de lemn

Un caz neobișnuit a fost descoperit în județul Dâmbovița, unde identitatea unui bărbat decedat ar fi fost folosită pentru a justifica nu mai puțin de 122 de transporturi de material lemnos.
Neregulile au fost depistate în timpul unui control efectuat de jandarmi, care au observat probleme în documentarea transporturilor în sistemul național de trasabilitate SUMAL 2.0.
Un bărbat decedat figura drept șofer în 122 de transporturi de lemn
Suspiciunile au apărut după ce jandarmii au analizat fotografiile încărcate în aplicația SUMAL 2.0, imagini care ar fi trebuit să confirme legalitatea transporturilor de material lemnos.
Fotografiile erau neclare, astfel că oamenii legii au extins verificările și au analizat datele de identificare ale persoanei indicate drept șofer al utilajelor.
În urma verificărilor, autoritățile au făcut o descoperire surprinzătoare: persoana trecută în sistem ca șofer era decedată.
Identitatea bărbatului a fost folosită timp de mai multe luni
Potrivit verificărilor efectuate de autorități, identitatea bărbatului decedat nu a fost utilizată o singură dată.
Din mai 2025 și până în septembrie 2026, acesta ar fi figurat în sistem ca șofer pentru 122 de transporturi de material lemnos.
Astfel, datele unei persoane decedate au fost folosite în mod repetat pentru înregistrarea unor transporturi în sistemul național de trasabilitate a materialului lemnos.
Cine ar fi folosit identitatea bărbatului decedat
Potrivit unor surse judiciare citate în relatarea despre caz, persoana care ar fi folosit fotografiile și identitatea bărbatului decedat ar fi fratele acestuia. Informația este însă prezentată în contextul anchetei, iar stabilirea răspunderii penale aparține organelor judiciare.
Jandarmii au sesizat organele de anchetă
În urma neregulilor descoperite, jandarmii au întocmit un proces-verbal de sesizare a organelor de anchetă.
Cazul vizează posibile fapte precum:
Ancheta urmează să stabilească exact cine a introdus datele, în ce condiții au fost efectuate cele 122 de transporturi și dacă acestea au fost înregistrate cu respectarea legislației privind trasabilitatea materialului lemnos.
122 de transporturi de lemn, în atenția anchetatorilor
Cazul ridică întrebări cu privire la modul în care au fost înregistrate cele 122 de transporturi de material lemnos și la persoanele care au avut acces la datele introduse în SUMAL 2.0.
Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte și eventualele responsabilități în acest dosar.
Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile și suspiciunile urmează să fie confirmate sau infirmate prin procedurile judiciare.