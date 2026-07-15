Legea lui Ilie Bolojan a blocat titularizarea: 40.000 de profesori se luptă pentru posturile din Educație

Publicat 15 iul. 2026, 11:57 Sursă Realitatea PLUS

Peste 40.000 de candidați s-au înscris anul acesta la concursul de titularizare, însă numărul posturilor disponibile rămâne mult prea mic. Din acest motiv, mulți profesori care obțin note suficient de mari pentru angajarea pe perioadă nedeterminată ajung să rămână suplinitori și să susțină din nou examenul în anii următori, potrivit Realitatea PLUS.

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