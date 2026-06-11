Mașini de sute de mii de euro, „spălate” în România. Polițiștii au descoperit o rețea care opera în mai multe țări

Șase persoane au fost reținute într-un dosar de trafic internațional de autoturisme, după ce polițiștii din Dâmbovița au destructurat o rețea suspectată că aducea în România mașini obținute fraudulos din mai multe state vest-europene.

Pentru strângerea probelor, anchetatorii au efectuat 16 percheziții în București și în județele Ilfov, Dâmbovița, Prahova și Buzău. În urma descinderilor au fost indisponibilizate opt autoturisme de lux și au fost descoperite 31 de chei aparținând unor vehicule a căror proveniență este încă verificată.

Potrivit polițiștilor, membrii grupării ar fi închiriat sau obținut în leasing autoturisme din Spania, Italia, Franța și Germania folosind documente false. După intrarea în posesia mașinilor, aceștia nu mai achitau ratele sau obligațiile contractuale și le transportau în România.

Anchetatorii susțin că vehiculele primeau numere provizorii, iar în unele cazuri erau modificate elemente de identificare, inclusiv seria motorului, înainte de a fi revândute pe piața autohtonă. Este vorba despre zeci de autoturisme de lux care ar fi fost traficate prin această metodă.

De asemenea, anchetatorii verifică și situația unor cumpărători despre care există suspiciuni că știau că documentele mașinilor nu erau autentice și că proveniența acestora era ilegală.

Cei șase suspecți sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni, printre care înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale, influențarea declarațiilor și distrugerea de probe.