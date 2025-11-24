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Mini-vacanța de 1 Decembrie suprasolicită trenurile: rutele spre munte și orașele cu târguri de Crăciun, cele mai solicitate

Mini-vacanța de 1 Decembrie suprasolicită trenurile: rutele spre munte și orașele cu târguri de Crăciun, cele mai solicitate

Mini-vacanța de 1 Decembrie suprasolicită trenurile: rutele spre munte și orașele cu târguri de Crăciun, cele mai solicitate

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 24 nov. 2025, 18:00

Mini-vacanța de 1 Decembrie suprasolicită trenurile: rutele spre munte și orașele cu târguri de Crăciun, cele mai solicitate

Cum Ziua Națională cade luni în acest an, mulți români și-au planificat o minivacanță prelungită de patru zile, iar destinațiile cele mai căutate sunt stațiunile montane și orașele unde au fost deschise târgurile de Crăciun.

Mini-vacanța de 1 Decembrie suprasolicită trenurile: rutele spre munte și orașele cu târguri de Crăciun, cele mai solicitate

Încă de luni, 24 noiembrie, numeroase trenuri sunt deja complet rezervate. Potrivit CFR, pentru cursele de vineri seara și sâmbătă dimineață spre Valea Prahovei, Brașov și Sibiu nu mai există locuri, iar la câteva garnituri se mai găsesc doar bilete la clasa I, în funcție de oră și tarif.

O situație similară se înregistrează și pe alte rute intens circulate: spre Iași, Bacău sau Cluj mai sunt disponibile doar câteva locuri. Mulți studenți profită de weekendul prelungit pentru a merge acasă, ceea ce a dus la creșterea cererii. În aplicația CFR, mesajul „nu mai sunt locuri disponibile” apare frecvent pentru plecările de seară și dimineață.

Brașovul se numără printre preferințele românilor în această perioadă, mai ales că târgul de Crăciun se deschide duminică. Gradul de ocupare a cazărilor din oraș și de pe Valea Prahovei depășește deja 50%, iar hotelierii estimează că vor atinge capacitatea maximă până în weekend, pe măsură ce turiștii pornesc spre munte.

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