Operațiunea Jupiter: 202 percheziții domiciliare în țară pentru infracțiuni economice și silvice

Luni, 2 noiembrie 2026, polițiștii și procurorii efectuează 202 percheziții domiciliare în mai multe județe, în cadrul operațiunii Jupiter, pentru combaterea infracționalității economico-financiare, judiciare și silvice.
Acțiunea se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și a Inspectoratului General al Poliției Române. Scopul este identificarea și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate în diverse activități infracționale, conform informațiilor transmise de autorități.
Investigațiile acoperă o paletă largă de fapte penale, inclusiv evaziune fiscală, contrabandă, delapidare, furt calificat, înșelăciune, spălarea banilor, fals intelectual și uz de fals. Se verifică, de asemenea, abuzul în serviciu și falsul în declarații.
Domeniile silvic și al armamentului sunt, la rândul lor, în atenția anchetatorilor. Sunt investigate nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, braconajul, tăierea ilegală și furtul de arbori, precum și comercializarea produselor contrafăcute.
Operațiunea vizează și infracțiuni grave comise asupra minorilor. Dosarele includ violență în familie, viol asupra unui minor, corupere sexuală a minorilor, determinarea sau înlesnirea unor acte sexuale între minori, rele tratamente aplicate minorului, infracțiuni la regimul deșeurilor și al jocurilor de noroc.
Obiectivele declarate ale anchetatorilor sunt documentarea activității infracționale, recuperarea prejudiciilor cauzate și indisponibilizarea bunurilor provenite din infracțiuni sau deținute ilegal. Persoanele identificate în urma perchezițiilor vor fi conduse la audieri, iar în fiecare cauză se vor dispune măsurile legale aplicabile.
Potrivit Poliției Române, aceste acțiuni fac parte din eforturile naționale de combatere a criminalității. Județul Arad nu este inclus în zona de acoperire a operațiunii Jupiter, potrivit informațiilor publicate de Special Arad.