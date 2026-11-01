Cod portocaliu de inundații pe râuri din Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș până luni

Publicat 1 nov. 2026, 13:23 Actualizat 1 nov. 2026, 14:27 Sursă g4media

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică, 1 noiembrie, cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș. Avertizarea este valabilă până luni, 2 noiembrie, la ora 12:00.

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