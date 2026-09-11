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Pedeapsă definitivă pentru Toto Dumitrescu, după accidentul din 2025

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 11 sept. 2026, 12:50

Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a rămas și fără dreptul de a conduce pentru o perioadă de trei ani, în urma deciziei Curții de Apel București.

Toto Dumitrescu, în vârstă de 28 de ani și fiul cunoscutului fost internațional român Ilie Dumitrescu, și-a aflat sentința finală în cazul accidentului rutier pe care l-a provocat în București, în luna septembrie a anului 2025. Curtea de Apel București a decis să respingă apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, menținând astfel hotărârea pronunțată inițial în primăvară.

Fuga de la locul faptei și sancțiunile impuse

Incidentul a avut loc anul trecut, când tânărul a fost implicat într-o coliziune puternică cu un alt autoturism care nu îi acordase prioritate. În loc să rămână la fața locului pentru cercetări, el a ales să fugă. A fost depistat abia la 48 de ore distanță, ascunzându-se într-un apartament din zona de nord a Capitalei alături de partenera sa, moment în care a fost și reținut preventiv pentru 24 de ore de către polițiști.

Pe lângă pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendarea executării, instanța a stabilit ca Toto Dumitrescu să nu mai aibă dreptul de a conduce niciun fel de autovehicul pentru o perioadă de trei ani. Decizia judecătorilor este definitivă și încheie acest capitol judiciar tensionat din viața fiului fostului fotbalist.

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