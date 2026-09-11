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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Eduard Nica, în premieră la Realitatea Plus, despre provocarea de a cuceri cele 7 vârfuri

Scris deCatalina Anghel
Publicat11 sept. 2026, 11:45
Actualizat11 sept. 2026, 11:47

Într-un nou episod al podcastului „Ceva-n PLUS”, Dr. Eduard Nica vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre provocarea de a cuceri cele 7 vârfuri și despre reacția soției sale la planurile sale de ascensiune.

Dr. Eduard Nica a vorbit, în premieră la Realitatea Plus, despre una dintre cele mai mari provocări pe care și le-a propus: cucerirea celor 7 vârfuri. În cadrul podcastului „Ceva-n PLUS”, medicul a povestit și cum a reacționat soția sa când a aflat despre planurile lui.

„Soția este de acord, în principiu, cu toate ascensiunile mele, deși, într-o primă fază, spune “nu”, pentru că se gândește să nu pățesc ceva acolo unde merg. Știe că sunt precaut, că-mi iau toate măsurile și țin legătura cu ea oriunde ma duc.”

„Soția este de acord, în principiu, cu toate ascensiunile mele, deși, într-o primă fază, spune «nu», pentru că se gândește să nu pățesc ceva acolo unde merg”, a mărturisit Dr. Eduard Nica.

Acesta spune că familia sa știe că este precaut și că ia toate măsurile necesare înaintea fiecărei expediții. „Știe că sunt precaut, că-mi iau toate măsurile și țin legătura cu ea oriunde mă duc”, a explicat medicul.

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 11 septembrie, de la ora 15:00.

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