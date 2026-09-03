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Pensionarii își pot verifica online stagiul de cotizare și talonul. CNPP își digitalizează serviciile

Casa de Pensii a lansat noua platformă

Casa de Pensii a lansat noua platformă

Scris deStoica Marian
Publicat3 sept. 2026, 08:09
Sursărealitatea.net

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat o nouă platformă digitală care reunește într-un singur loc informații și servicii legate de sistemul public de pensii și de asigurările sociale.

Noul portal face parte dintr-un proiect de digitalizare a sistemului public de pensii, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua platformă reunește serviciile Casei Naționale de Pensii într-un singur loc

Portalul a fost reorganizat pentru ca utilizatorii să găsească mai ușor informațiile de care au nevoie. Meniul principal are o structură simplificată, iar serviciile sunt grupate pe categorii.

Printre informațiile disponibile se numără cele referitoare la pensii și alte prestații, stagiile de cotizare, pensiile internaționale, biletele de tratament balnear, accidentele de muncă și bolile profesionale.

Utilizatorii pot găsi, de asemenea, formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii, posibilitatea de a face programări online și alte servicii electronice.

Utilizatorii pot trimite cereri fără să meargă la casa de pensii

Unul dintre principalele instrumente ale noii platforme este Spațiul Privat Virtual (SPV). Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online categoriile de cereri disponibile în sistemul administrat de CNPP.

Astfel, pentru numeroase operațiuni administrative, pensionarii și celelalte persoane care folosesc serviciile casei de pensii nu mai trebuie să se deplaseze la sediul instituției.

Conturile create pe vechiul portal au fost transferate pe noua platformă.

„Conturile existente pe vechiul portal au fost migrate, astfel încât utilizatorii se pot autentifica în continuare cu aceleași credențiale.”

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