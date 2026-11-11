Peste 6.300 de clienți din Dâmbovița, fără gaze naturale

Peste 6.600 de consumatori din șapte localități din Dâmbovița sunt fără gaze naturale. Distrigaz anunță când va fi reluată alimentarea.
Peste 6.300 de gospodării și alți consumatori din sudul județului Dâmbovița au rămas temporar fără gaze naturale, miercuri, 11 noiembrie 2026. Întreruperea alimentării este determinată de lucrările programate de modernizare a rețelei de distribuție, anunță Distrigaz Sud Rețele.
Potrivit companiei, sistarea furnizării gazelor naturale a început la ora 09:00 și afectează 6.323 de clienți casnici, precum și 284 de clienți noncasnici din șapte localități ale județului.
Ce localități din Dâmbovița sunt afectate de oprirea gazelor
Întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale vizează următoarele localități din sudul județului Dâmbovița:
Găești;
Dragodana;
Cuparu;
Străoști;
Petrești;
Burduca;
Sperieteni.
În total, 6.607 de consumatori casnici și noncasnici sunt afectați de această intervenție programată asupra rețelei de distribuție.
De ce au fost oprite gazele naturale în Dâmbovița
Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au precizat că întreruperea este necesară pentru efectuarea unor lucrări planificate de modernizare și conectare la rețeaua de distribuție a noii Stații de Reglare Sector Burduca, situată în localitatea Burduca, județul Dâmbovița.
Echipele companiei se află la fața locului și desfășoară intervențiile tehnice necesare pentru finalizarea lucrărilor.
La ce oră revine gazul în cele șapte localități
Conform anunțului transmis de Distrigaz Sud Rețele, reluarea alimentării cu gaze naturale este estimată pentru miercuri, 11 noiembrie, în jurul orei 20:00.
Compania precizează că locuitorii și ceilalți consumatori afectați au fost informați în prealabil despre întreruperea programată, prin anunțuri afișate la limita proprietăților.
Ce trebuie să faci dacă simți miros de gaze
Distrigaz Sud Rețele le recomandă consumatorilor să respecte măsurile de siguranță în cazul în care simt miros de gaze naturale.
Aceștia trebuie să aerisească imediat încăperea, să evite producerea scânteilor, să nu acționeze întrerupătoarele electrice și să nu folosească aparatele electrocasnice. Dacă este posibil în condiții de siguranță, trebuie închis și robinetul de alimentare cu gaze.
Pentru semnalarea situațiilor de urgență, consumatorii pot apela numerele puse la dispoziție de companie:
021 9281
031 9031
0800 877 778
Distrigaz Sud Rețele și-a cerut scuze pentru disconfortul creat și le-a mulțumit consumatorilor pentru înțelegere.