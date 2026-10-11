Polițiștii din Titu, în alertă! Bărbat de 63 de ani, dat dispărut

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 10:15

Este alertă în orașul Titu, după ce un bărbat de 63 de ani este de negăsit! Radu Ion a plecat de acasă vineri, 9 octombrie, și de atunci nu s-a mai întors.

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