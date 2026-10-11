Polițiștii din Titu, în alertă! Bărbat de 63 de ani, dat dispărut

Este alertă în orașul Titu, după ce un bărbat de 63 de ani este de negăsit! Radu Ion a plecat de acasă vineri, 9 octombrie, și de atunci nu s-a mai întors.
Soția sa a alertat autoritățile, sâmbătă seara, după ce bărbatul nu a mai dat niciun semn de viață de aproape două zile.
„În cursul serii de 10 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au fost sesizați de o femeie, cu privire la faptul că soțul său, Radu Ion, în vârstă de 63 de ani, din orașul Titu, a plecat de la domiciliu la data de 9 octombrie, și nu a mai revenit”, a precizat IPJ Dâmbovița.
La momentul plecării, acesta purta o geacă albastră, pantaloni negri, o șapcă roșie și era încălțat cu adidași negri.
Semnalmente: 1,70 m înălțime, ochi negri, greutate 65 kilograme, păr grizonat cu calviție.
Persoanele care dețin informații utile în vederea identificării bărbatului sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.