Publicat 26 nov. 2026, 15:01 Sursă Realitatea.net

Rata șomajului înregistrat în județul Dâmbovița a ajuns la 4,46% la sfârșitul lunii octombrie 2026, în creștere față de luna anterioară, potrivit datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.

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