Rata șomajului înregistrat în județul Dâmbovița a ajuns la 4,46% la sfârșitul lunii octombrie 2026, în creștere față de luna anterioară, potrivit datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.
La finele lunii octombrie 2026, în evidențele AJOFM Dâmbovița erau înregistrați 7.048 de șomeri, dintre care 3.630 femei. Indicatorul a crescut cu 0,46 puncte procentuale față de septembrie, când rata șomajului era de 4,00%.
Din totalul persoanelor înscrise, 1.344 beneficiau de indemnizație de șomaj, iar 5.704 erau șomeri neindemnizați. Din punct de vedere al mediului de rezidență, 935 de persoane proveneau din mediul urban, în timp ce 6.113 erau din mediul rural.
Structura pe nivel de studii arată că cei mai mulți șomeri au absolvit gimnaziul (35,4%), urmați de persoanele cu studii primare sau fără studii (30,7%). Persoanele cu diplomă de liceu sau postliceal reprezintă 18,9% din total.
Șomerii cu pregătire profesională constituie 11,5% din numărul înregistrat, iar cei cu studii superioare doar 3,5%.
Categorii de ocupabilitate
Conform profilării realizate de agenție, 2.535 de persoane sunt încadrate ca foarte greu ocupabile, 1.639 ca greu ocupabile și 2.659 ca mediu ocupabile. Doar 215 de șomeri au fost evaluați ca ușor ocupabili.