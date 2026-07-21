Scandal la un post de Poliție din Dâmbovița. Șeful secției, acuzat că s-a prezentat băut la serviciu

Publicat 21 iul. 2026, 18:56 Sursă Realitatea.Net

Un nou scandal zguduie Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, după ce șeful Postului de Poliție din Lungulețu a fost reclamat că s-ar fi prezentat la serviciu sub influența alcoolului. În urma sesizării, conducerea IPJ a dispus verificări de urgență, iar împotriva polițistului a fost declanșată cercetarea prealabilă pentru a se stabili dacă au fost încălcate normele disciplinare.

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