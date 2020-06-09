Chindia se pregătește de meciul cu Dinamo. Echipa așteaptă a patra testare pentru coronavirus

La precedentele trei testări nu a fost înregistrat niciun rezultat pozitiv

Chindia Târgoviște a revenit la antrenament, în formula aproape completă, după meciul amical cu cei de la Sepsi OSK, pierdut de elevii lui Viorel Moldovan. Târgoviștenii se pregătesc de meciul cu Dinamo Bucuresti din etapa a treia a play out-ului ligii I, dar așteaptă cu emoții și cea de-a patra testare pentru coronavirus, a echipei.

Elevii lui Viorel Moldovan au revenit la antrenamente, pe terenul de la Aninoasa (în apropiere de Târgoviște), după meciul amical disputat în compania celor de la Sepsi ( 2-1, pentru echipa din Covasna ). Chindia se pregătește de confruntarea de sâmbătă, 13 iunie, cu Dinamo București, în formulă aproape completă, doar Cristian Cherchez (accidentat) lipsind din lotul echipei antrenate de Moldovan.

Foto- Antrenament Chindia Târgoviste, 9 iunie 2020

Sursa foto- AFC Chindia Târgoviște

Cei de la Chindia așteaptă însă cu emoție și ziua de joi, 11 iunie, când va fi efectuat ( pentru toată echipa și staff ) cel de-al patrulea test pentru coronavirus. La precedentele testări nu a fost înregistrat niciun rezultat pozitiv, pentru COVID 19.

După testarea de joi, cei de la Chindia se vor deplasa la București (vineri, 12 iunie) pentru meciul cu Dinamo.

Partida Dinamo Bucuresti-Chindia Târgoviște va avea loc sâmbătă, 13 iunie , pe terenul echipei din Capitală, cu începere de la ora 20.00. Meciul este primul oficial, pentru cele două echipe, după întreruperea campionatului, din cauza epidemiei de coronavirus, în luan martie a acestui an. Partida contează pentru etapa a treia a play out-ului Ligii I de fotbal, ediția 2019-2020.