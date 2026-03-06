Dinamo este ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României! Care sunt meciurile din penultimul act

Sursă: realitatea.net

Echipa bucureşteană Dinamo s-a calificat joi seara în semifinalele Cupei României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia de liga secundă Metalul Buzău.

Partidele într-o singură manşă sunt programate pentru data de 22 aprilie, scrie Realitatea Sportivă.

Pe Arcul de Triumf, Dinamo şi Metalul s-au tatonat reciproc şi Robu l-a încercat pe portarul Roşca, cu un şut slab, în minutul 5. Alb-roşii au replicat prin ocazia lui Sora, din minutul 12, însă buzoienii au lovit bara, patru minute mai târziu, la şutul din careu al lui Dumitrache.

Elevii lui Kopic au deschis totuşi scorul, în minutul 27, când revelaţia Opruţ a centrat şi Alex Pop a înscris cu o lovitură de cap, la colţul lung.

Dinamo a intrat la pauză cu 1-0 pe tabelă, dar a fost aproape să-şi dubleze avantajul, în minutul 55, când Armstrong a trimis în bara transversală.

Oaspeţii au avut şi ei o ocazie uriaşă, în minutul 72, atunci când Puiu l-a văzut ieşit pe Roşca din poarta dinamovistă şi a şutat cu boltă de la centrul terenului. Goalkeeperul gazdelor s-a retras însă la timp şi a scos în ultimă instanţă, de sub bară.

Alex Pop a lovit şi el bara, în minutul 79, ratând majorarea scorului şi Dinamo s-a impus destul de greu, cu 1-0, calificându-se în semifinalele Cupei României, unde o va înfrunta pe Universitatea Craiova.

Toate cele 4 semifinaliste sunt în play-off-ul Superligii, deci oricare poate realiza eventul. Programul este următorul: FC Argeş – U Cluj și Dinamo – Universitatea Craiova.

marea finală urmând să se joace la Sibiu la 13 mai.




