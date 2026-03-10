Fotbal. Programul primei etape din play-off și play-out în Superliga României

Sursă: realitatea.net

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul primei etape din play-off și play-out.

Play-off-ul va debuta vineri, cu meciul Universitatea Craiova-FC Argeș. Rapid și Dinamo vor fi adversare sâmbătă, în Giulești, iar derby-ul orașului Cluj Napoca, Universitatea-CFR, va avea loc duminică.

Play-out-ul va începe vineri, la Arad, cu UTA-Hermannstadt. FCSB o va primi pe Metaloglobus, sâmbătă, pe Arena Națională, duminică, la Galați, Oțelul-Csikszereda, iar luni: FC Botoșani-Unirea Slobozia și Farul Constanța-Petrolul Ploiești.

După înjumătățirea punctelor, play-off-ul va debuta cu următorul clasament :

Universitatea Craiova 30

Rapid 28

Universitatea Cluj și CFR Cluj 27

Dinamo 26

FC Argeș 25 de puncte

Clasament la startul play-out-ului:

FCSB 23 de puncte

UTA 22

FC Botoșani și Oțelul 21

Farul 19

Petrolul și Csikszereda 16

Unirea Slobozia 13

Hermannstadt 12

Metaloglobus 6 puncte