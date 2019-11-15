Fotbal-Vadim Rață, jucător de la Chindia Târgoviște, a "terorizat" Franța, în partida Franța-Republica Moldova 2-1

V.Rață a deschis scorul pe "Stade de France", pentru Republica Moldova

Jucătorul Chindiei Târgoviște, Vadim Rață, a produs senzație în partida de fotbal disputată de Republica Moldova în compania Franței, la Paris, în preliminariile Euro 2020. "Rață a terorizat Franța", a titrat presa internațională, după ce jucătorul Chindiei Târgoviște a deschis scorul pe "Stade de France", într-o partidă pe care campionii mondiali au câștigat-o cu greu.

Jucătorul antrenat de Viorel Moldovan, la Chindia Târgoviște, Vadim Rață , a fost selecționat în naționala Republicii Moldova după o lungă perioadă în care a fost uitat de selecționerul echipei de peste Prut. Rață a fost chiar în primul "11" al naționalei Republicii Moldova, susținută pe "Stade de France (Saint Denis)" în compania Franței.

Jucătorul Chindiei a produs șocul zilei, reușind să deschidă scorul, în confruntarea de la Paris, în minutul 9, la capătul unei incursiuni în care l-a depășit pe Langlet, portarul gazdelor.

Franța a reușit totuși să se impună, însă foarte greu, prin golurile marcate de Varane (min 35) și Girould (min 78, penalty).

Rață a fost declarat cel mai bun om al oaspeților, iar golul său a fost aproape de aproduce marea surpriză a serii, în preliminariile Euro 2020.

Naționala Moldovei, cu Vadim Rață titular (aproape sigur), va disputa următorul meci al preliminariilor în 17 noiembrie, pe teren propriu, în compania Islandei. Din aceiași grupă (H) mai fac parte naționalele Turciei, Andorei și Albaniei. Republica Moldova ocupă ultimul loc în clasament.