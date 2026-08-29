Lando Norris rămâne la McLaren până în 2030: "McLaren este casa mea"

Publicat 29 aug. 2026, 14:32 Sursă realitatea.net

Lando Norris și-a prelungit contractul cu McLaren până la finalul sezonului 2030, cu opțiuni care ar putea extinde colaborarea și după această dată, a anunțat sâmbătă echipa britanică de Formula 1, potrivit mclaren.com.

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