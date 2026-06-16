Lovitură pe piața transferurilor: Darius Olaru a plecat de la FCSB și a semnat cu Union Saint-Gilloise

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 18:41

Darius Olaru, în vârstă de 28 de ani, a fost prezentat oficial ca jucător al formației Royale Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, după transferul de la FCSB.

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