Zi de doliu în fotbalul mondial! Franco Baresi, legenda lui AC Milan și a naționalei Italiei, a murit

Publicat 31 iul. 2026, 09:27 Sursă Realitatea.Net

Lumea fotbalului este în doliu după moartea unuia dintre cei mai mari fundași din istorie. Franco Baresi, simbol al clubului AC Milan și fost căpitan al naționalei Italiei, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

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