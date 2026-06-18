Răzvan Lucescu, OUT de la PAOK! Decizia luată de Savvidis înainte de expirarea contractului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 iun. 2026, 15:53

Răzvan Lucescu și PAOK au ajuns la finalul unui capitol important din istoria recentă a clubului elen. Deși antrenorul român își exprimase în repetate rânduri dorința de a continua, patronul Ivan Savvidis a decis încheierea colaborării înainte de expirarea contractului, iar numele succesorului este deja cunoscut.

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