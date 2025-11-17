Sport: Mircea Lucescu, iritat la conferința de presă: întrebarea care l-a scos din sărite și mesajul tranșant pentru jucători după eșecul din Bosnia

România a ratat accesul direct la Cupa Mondială 2026 prin preliminarii, însă “tricolorii” păstrează încă șanse de calificare datorită rezultatelor din Liga Națiunilor.
Mircea Lucescu, iritat la conferința de presă: întrebarea care l-a scos din sărite și mesajul tranșant pentru jucători după eșecul din Bosnia
Criticat intens atât de suporteri, cât și de numeroase figuri din fotbalul românesc, Mircea Lucescu a apărut vizibil tensionat la conferința de presă dinaintea meciului cu San Marino. Mai multe întrebări ale jurnaliștilor l-au iritat, iar antrenorul a avut și remarci ferme la adresa jucătorilor după înfrângerea din Bosnia.
În cadrul discuției cu presa, Lucescu a subliniat încă o dată că își asumă responsabilitatea pentru campania slabă, insistând că el decide momentul unui eventual plecări de la echipa națională.
“Eu am cea mai mare vină. Eu răspund pentru necalificare. Eu sunt responsabil pentru tot ce înseamnă rezultat. Ei sunt responsabili de joc, atât. Altceva vrei? O să mă întrebi când mă demit. Eu mă demit, nu mă demite nimeni, așa că nicio problemă!
Vreau să pun lucrurile la punct. De când am venit sunt întrebat când îmi dau demisia. Am spus eu că nu sunt sigur că rămân. Am zis că nu vreau să discut despre asta. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Lucescu.
Tehnicianul a punctat și faptul că naționala se află într-un proces de reconstrucție și că pregătirea ar arăta diferit dacă ar avea jucătorii la dispoziție pentru o perioadă mai lungă.
“Nu se știe dacă eu voi mai fi la baraj, așa că nu e niciun fel de problemă. Echipa se construiește în momentul de față. Jucătorii știu ce au de făcut și după vom vedea ce se întâmplă. Am o vârstă. Cine știe, poate mâine mă îmbolnăvesc, Doamne ferește.
Până în martie este ceva timp. Dacă aș avea jucătorii măcar o săptămână, lucrurile s-ar schimba complet. Eu sunt vinovat. Este normal. De fiecare dată șeful este vinovat. Nu am găsit soluțiile cele mai bune”, a mai precizat Lucescu.
Mircea Lucescu nu i-a menajat nici pe jucători, cărora le-a reproșat că nu au comunicat cum ar fi trebuit pe terenul de joc, în ciuda atmosferei ostile din tribune.
„N-a existat comunicare. N-au vorbit. Le-am zis înainte de meci că vreau să îi aud urlând în teren, nu țipând. Zgomotul a fost foarte mare, dar să fie înțeleși. Noi nu am avut comunicare, de aici au pornit multe lucruri.
Și teama din repriza a doua, mai ales după accidentul suferit de Marius Marin, teama de ce ar putea să fie. Au intrat în teren cu gândul de a pune în dificultate, trebuia să răspundem cu aceeași situație. A intervenit și arbitrul”, a mai spus Il Luce.
O altă nemulțumire a lui Mircea Lucescu a fost faptul că jucătorii nu au mai fost capabili să-și creeze șanse de gol după eliminarea lui Denis Drăguș.
„Le-am reproșat atitudinea negativă pe care am avut-o în finalul meciului. În final, inteligența joacă, să știi să întrerupi jocul, să construiești, să joci lung. Ori, în finalul de joc, era minutul 78, puteam să o ducem în zece fără probleme. Ei nu au avut nicio ocazie de gol după eliminarea lui Drăguș”.